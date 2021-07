3. Liga: Viktoria Köln verpflichtet Innenverteidiger Berzel

Am kommenden Samstag erwartet Viktoria Köln am 2. Spieltag den FSV Zwickau zum ersten Heimspiel der Saison. Die Gäste aus Sachsen sind genau wie die Viktoria mit einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet - sie verloren gegen die Reserve von Borussia Dortmund mit 1:2. Mit demselben Resultat unterlagen die Kölner bei Aufsteiger Viktoria Berlin.

5.000 Zuschauer dürfen ins Stadion

Zu dem Heimspiel gegen Zwickau sind 5.000 Zuschauer im Sportpark Höhenberg zugelassen. Der Verein wies am Freitag darauf hin, dass im Stadionbereich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Dieser könne nur auf dem Platz abgenommen werden.

Viktoria-Cheftrainer Olaf Janßen freut sich auf die Rückkehr der Fans: " Das Spiel lebt von Emotionen. Es lebt von den Zuschauern. Und wenn die fehlen, dann fehlt das Herzstück. Umso wichtiger ist, dass dies am Wochenende endlich ein Ende hat. "

Vielleicht helfen die Emotionen den Gastgebern dabei, die ersten Punkte der Saison einzufahren: " Es wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, wo alles gebraucht wird, um das Spiel erfolgreich zu gestalten ", so Janßen.

Video starten, abbrechen mit Escape 3. Liga: Viktoria Berlin dreht die Partie gegen Viktoria Köln. Sportschau. . 03:01 Min. . Verfügbar bis 25.07.2022. Das Erste.

Stand: 30.07.2021, 18:58