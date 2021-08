" Zur ersten Halbzeit sage ich lieber nichts ", sagte Viktoria-Spieler Simon Handle nach dem Spiel bei Magenta Sport. " Wir haben es dem Gegner viel zu leicht gemacht ", erklärte Trainer Olaf Janßen. " Da haben wir uns praktisch selbst auf die Schlachtbank geführt. "

Keine konstante Leistung

Das Spiel gegen Waldhof Mannheim legte viele Probleme der Kölner in dieser Saison offen: Die Viktoria geht fahrlässig mit eigenen Torchancen um und agiert in der Defensive immer wieder unaufmerksam. Bisher gab es in jedem Pflichtspiel in dieser Saison mindestens ein Gegentor.

Die Mannschaft von Olaf Janßen schafft es nicht, über 90 Minuten konstant Leistung zu bringen. Zwar schoss Viktoria in drei Spielen das 1:0, verspielte die Führung aber jedes Mal wieder. Dabei fielen sieben der neun Gegentreffer in der ersten Halbzeit. Ergebnis: Drei Niederlagen, ein Unentschieden, vorletzter Tabellenplatz.

Video starten, abbrechen mit Escape Spielbericht FC Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim. 08:03 Min. . Verfügbar bis 06.10.2021.

Nächster Gegner: 1860 München

Und die Aufgaben werden nicht einfacher: Mit 1860 München wartet am Dienstag (19:00 Uhr) nicht nur ein Verein mit großem Namen, sondern auch ein sportlich ernstzunehmender Gegner. Die Münchener setzten sich im DFB- Pokal gegen den Zweitligisten SV Darmstadt durch und holten in der Liga solide fünf Punkte aus den ersten vier Spielen.

Viktoria Köln steht gegen 1860 München unter Druck, ein Sieg ist fast schon Pflicht. Hoffnung macht die Leistung aus der zweiten Halbzeit gegen Waldhof Mannheim. Nachdem Trainer Olaf Janßen drei Mal gewechselt hatte, war seine Mannschaft überlegen und erzielte noch zwei Tore.

Spieler und Trainer optimistisch

" Die zweite Halbzeit muss uns Mut machen. Da haben wir unser wahres Gesicht gezeigt ", so Simon Handle. " In der zweiten Halbzeit hat jeder gesehen, was es bedeutet, wenn man sich an einen Plan hält ", erklärte Janßen.

Oft fehlte in dieser Saison nicht viel, aber es fehlte in jedem Spiel genug, um nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Gegen 1860 München benötigt Viktoria Köln nun eine konstant gute Leistung über 90 Minuten. " Ich bin mir sicher, wenn wir das alle zusammen noch ein bisschen aushalten, dann werden wir auch den Turnaround schaffen " so Janßen.

Stand: 22.08.2021, 16:53