Für das Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching am 15. Februar kündigte Viktoria als erste Reaktion einen kostenfreien Fanbus an. "Wir werden beim Thema Sicherheit etwas tun" , erklärte Bock. "Ich möchte nicht, dass unsere Fans die Lust am Fußball verlieren, nur weil ein paar Chaoten Randale anzetteln."

Wernze nimmt FC-Entschuldigung an

Bereits am Freitag war die Viktoria Ziel eines Angriffs geworden. Fans des 1. FC Köln hatten im Rahmen einer Choreographie beim Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund einen Doppelhalter präsentiert, auf dem Viktoria-Mäzen Franz-Josef Wernze in einem Fadenkreuz dargestellt wurde. FC-Präsident Werner Wolf entschuldigte sich daraufhin bei der Viktoria. Der DFB will in dem Fall ermitteln.