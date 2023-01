Viktoria verpatzt Drittliga-Start in Osnabrück

Im ersten Spiel nach der Winterpause unterlag Viktoria Köln am Samstag (14.01.2023) in der 3. Liga beim VfL Osnabrück mit 1:3 (1:2). Erik Engelhardt (6.) und Robert Tesche (19.) legten an der Bremer Brücke früh für den VfL vor. Lars Dietz gelang der Anschlustreffer (37.). Nachdem Marcel Risse für Köln die Latte getroffen hatte (87.), gelang Marc Heider die Entscheidung (89.)

Nach zuletzt vier Siegen in Folge vor der Winterpause verpasste es Viktoria, näher an die Spitzenplätze heranzurücken und rangiert mit 27 Punkten auf Rang acht.