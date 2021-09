3. Liga: Viktoria Köln verliert beim VfL Osnabrück

Unterbrechung nach Flutlichtausfall

Die Osnabrücker blieben am Drücker, größter Aufreger der verbliebenen Minuten bis zum Pausenpfiff blieb trotzdem ein Flutlichtausfall in der 42. Minute, der für eine längere Spielunterbrechung sorgte. Schließlich ließ der Schiedsrichter die erste Hälfte angesichts der noch akzeptablen Sichtbedingungen ohne Flutlicht zu Ende spielen.

Die technischen Probleme wurden in der Halbzeitpause behoben, und die Osnabrücker setzten die Kölner nach dem Wechsel weiter unter Druck. Sven Köhler bediente Aaron Opuku im Strafraum, doch Nicolas hielt seinen Kasten noch sauber (47.).

Viktoria trifft einmal die Latte, der VfL dreimal das Tor

Die bis dahin größte Chance des Spiels bekamen die Zuschauer an der Bremer Brücke dann auf der Gegenseite zu sehen. Lenn Jastremski kam an der Strafraumgrenze an den Ball, traf jedoch nur die Latte (53.). Das Glück, das sie vor dem eigenen Tor hatten, trugen die Gastgeber drei Minuten später vor das der Viktoria. Opuku beförderte den Ball im zweiten Versuch erfolgreich vor das Tor, wo Marc Heider den Ball artistisch per Volley-Abnahme unhaltbar für Nicolas in den Winkel setzte (56.).

Der VfL nutzte nach dem Führungstor die sich bietenden Räume, bekam den vorentscheidenden zweiten Treffer aber quasi geschenkt. Heider knöpfte Handle vor dem Strafraum den Ball ab und nutzte seine Chance zum Doppelpack eiskalt (68.).

Auch beim dritten Osnabrücker Tor sah die Kölner Abwehr nicht gut aus, ließ den VfL weitgehend ungehindert vor dem eigenen Strafraum kombinieren, und Berzel lenkte die scharfe Hereingabe von Florian Kleinhansl letztlich ins eigene Tor. Die Viktoria, die am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg gegen Freiburg eingefahren hatte, bleibt nach dieser Schlappe vorerst in der Abstiegszone.

