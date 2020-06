Natürlich verfolgt Bernard Dietz noch, was sein MSV Duisburg so treibt. Bis zur Corona-Pandemie war er in dieser Saison bei allen Heimspielen im Stadion. "Und wenn die Auswärtsspiele in der Nähe sind, dann fahre ich da auch hin ", sagt der 72-Jährige WDR.de . Dietz, der zwölf Jahre für den MSV spielte und dort nur "Ennatz" gerufen wird, wohnt mittlerweile in Drensteinfurt-Walstedde. Und auch wenn er seine Vorstands-Mitarbeit beim Klub im vergangenen Sommer aus persönlichen Gründen beendete: den MSV trägt er weiter tief im Herzen.

Umso betroffener war Dietz am Mittwochabend, als er im WDR -Videotext las, dass sein Klub eine 0:1-Niederlage bei Viktoria Köln kassierte. "Ich war richtig erschrocken" , sagte Dietz am Donnerstagmorgen (24.06.2020), als die Enttäuschung noch ganz frisch war.

Trend zeigt nach unten

Es war schließlich die vierte Partie in Folge, in der die Duisburger nicht gewinnen konnten. Nachdem sie vom 14. bis 32. Spieltag Tabellenführer der 3.Liga waren, sind sie nun aus den Aufstiegsplätzen heraus gerutscht. Drei Remis und eine Pleite sind für diese überaus ausgeglichene Liga nicht genug. "Der MSV Duisburg muss eigentlich in die 2.Liga aufsteigen, wenn er weiterhin eine Rolle im deutschen Fußball spielen will. Mindestens dort gehört er auch hin" , sagt Dietz.

Allerdings zeigt der Trend momentan eher nach unten. Und das, weil sich neben einer Verletztenmisere (sieben Spieler) auch noch tragische individuelle Fehler dazu gesellen, die die Mannschaft derzeit nicht mehr reparieren kann.

Gegen die Kölner war es erneut Torhüter Leo Weinkauf, der mit seinem zweiten schlimmen Fehler innerhalb von sechs Tagen den Abwärtstrend begünstigte. Sein haarsträubender Fehlpass im Spielaufbau lud Viktoria-Spieler Albert Bunjaku geradezu dazu ein, den einzigen Treffer der Partie zu erzielen. Zwei Spieltage zuvor hatte Weinkauf schon gegen den KFC Uerdingen schwer gepatzt.

Lieberknecht: Das Spiel sitzt im Rückenmark

Der 23-Jährige saß dann auch nach dem Spiel wie ein Häufchen Elend am Rand des Stadions und konnte die Welt nicht fassen. "Das sind natürlich Momente, die ein Spiel entscheiden und die sehr weh tun. Aber wir werden nicht den Stab über Leo brechen" , sagteTorsten Lieberknecht. Der MSV -Trainer wirkte allerdings sichtlich geknickt. Auch er dürfte mittlerweile befürchten, dass sein Team eine bislang sehr gute Saison noch auf den letzten Metern verspielt. "Das Spiel sitzt mir extrem im Rückenmark. Die Mannschaft, die auf dem Platz stand, muss definitiv in der Lage sein, ein besseres Spiel abzuliefern" , sagte Lieberknecht.

Drei Spiele bleiben dem MSV noch, sich in der Tabelle wieder weiter nach vorne zu schieben. Und es geht Schlag auf Schlag. Kaum Zeit, die Fehler aufzuarbeiten. Am Samstag (14 Uhr) treten die Meidericher bereits gegen den Halleschen FC an. Am darauffolgenden Mittwoch sind sie beim aktuellen Tabellenführer FC Bayern II zu Gast. Und erneut drei Tage später, am Samstag nächster Woche, empfangen Lieberknecht und Co. die SpVgg Unterhaching.

Bernard Dietz hofft, dass es sein MSV Duisburg doch noch irgendwie schafft, den Aufstieg zu realisieren. Schließlich will er nach Corona bald wieder ins Stadion. Dietz und seine Frau Petra haben aufgrund der besonderen Verdienste von "Ennatz" vom Klub Tribünenkarten auf Lebenszeit erhalten. "Der MSV ist mein Leben" , sagt Dietz. "Ich hoffe, es geht noch ein Ruck durch die Mannschaft." An die 3. Liga kann und will er sich nicht gewöhnen.

Stand: 24.06.2020, 11:32