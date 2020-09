3. Liga: Verl beim Heimspielauftakt mit knapp 1.000 Fans

Die harte Arbeit hinter den Kulissen hat sich gelohnt: 950 Verler Fans dürfen das erste Heimspiel in der 3. Liga am Samstag gegen Bayern München II in der Sportclub Arena ansehen. Die Stadt Verl und das Kreisgesundheitsamt Gütersloh haben das aktualisierte Hygienekonzept abgesegnet, so dass einem Besuch der Anhänger nichts mehr im Wege steht.

Der Verein verkauft die Karten nur im Vorverkauf und an Mitglieder. Bis Mittwoch haben diese die Möglichkeit unter Angabe der Mitgliedsnummer ein Ticket zu erwerben. Der Eintritt ins Stadion ist nur mit Maske und unter Einhaltung des Abstandsgebotes erlaubt. Außerdem müssen Besucher einen Gesundheitsbogen ausfüllen. Gäste-Fans sind nicht zugelassen.

red | Stand: 22.09.2020, 11:32