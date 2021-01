Verl will noch effektiver werden

Hätte der Sportclub die beiden letzten Spiele des Vorjahres in Dresden (1:4) und gegen Türkgücü München (0:1) nicht verloren, wäre Verl möglicherweise auf einem Aufstiegsplatz in die Pause gegangen. "Auch gegen Dresden haben wir ein richtig gutes Spiel gezeigt. Wir investieren in jedem Spiel sehr viel, jetzt arbeiten wir daran, noch effektiver zu werden" , sagt Capretti.

Sollte den Verlern dies gelingen, wären sie ein Top-Aufstiegskandidat. Bisher habe der Aufwand manchmal nicht zum Ergebnis gepasst, so Capretti, aber: "Trotzdem und vor allem dadurch haben wir gemerkt, dass wir überall gewinnen können" . Und im Vergleich zu anderen Klubs in der Liga hat Verl keinen Druck, um den Aufstieg mitspielen zu müssen - alles andere als der Klassenerhalt wäre ein zusätzlicher Erfolg.

Capretti offenbar Wunschkandidat bei Bayern II

Mit seinem Erfolg hat Capretti offenbar auch die Aufmerksamkeit der Konkurrenz auf sich gezogen. Einem Bericht des "Reviersports" zufolge soll der FC Bayern großes Interesse daran haben, Capretti ab dem Sommer als Trainer für seine U23 zu verpflichten. Verls Präsident Raimund Bertels konnte ein konkretes Interesse nicht bestätigen - und kündigte im Gegenzug an, mit Capretti (Vertrag bis 2022) schon bald Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung reden zu wollen.

Doch zunächst steht am Freitag erst einmal das Spiel in Mannheim an, das vor der Pause wegen drei Niederlagen in Serie auf Platz 14 abgerutscht war. Mit einem Sieg könnte Verl - zumindest für eine Nacht - auf Platz vier vorrücken.

Stand: 06.01.2021, 18:52