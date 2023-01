Vorne Sessa hinten Thiede - Verl bezwingt Saarbrücken

Für Saarbrücken war das erst der fünfte Rückstand in der laufenden Saison. Aber die Gäste reagierten gut auf die ungewohnte Situation. Sowohl beim Kopfball von Boné Uaferro als auch beim Volleyschuss von Julian Günther-Schmidt parierte Thiede jedoch glänzend.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde auch Verl wieder stärker und kam seinerseits zu kleineren Chancen. Insgesamt aber war die Halbzeitführung für das Team von Trainer Michel Kniat ein wenig glücklich.

Grodowski sieht die 5. Gelbe

Der zweite Durchgang spielte sich zunächst fast ausschließlich in der Hälfte des SC Verl ab. Die Gäste stürmten mit Tempo und Willen - allerdings ohne dabei echte Chancen zu kreieren. So blieb das ärgerlichste für die Kniat-Elf lange Zeit die fünfte Gelbe Karte für Grodowski.

Erst nach 65 Minuten näherten sich die Saarbrücker dem gegnerischen Tor wieder an. Doch es erging ihnen wie schon in der ersten Halbzeit: Mitten in ihrer Drangphase kassierten sie selbst den Treffer. Erneut war der starke Sessa beteiligt und erneut wurde auch Batz getunnelt. Torschuütze Yari Otto musste in der Mitte nur noch den Fuß hinhalten (71.).

In der Schlussphase drückte Saarbrücken nochmal, doch Verl hielt mit Kampf und einem bärenstarken Keeper Thiede dagegen. So durften die Gastgeber am Ende jubeln und die Saarländer verlieren nicht nur das Spiel, sondern auch den ersten Platz in der Auswärtstabelle.