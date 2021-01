Verl von Beginn an spielbestimmend

Schon in der Anfangsphase war der SC Verl die spielbestimmende Mannschaft, kam zunächst aber nicht zu Torchancen. Denn der Tabellenvierzehnte Meppen startete defensiv sehr konzentriert und kompakt, Verl fehlte zudem die nötige Kreativität im letzten Drittel.

Folgerichtig entstand die erste gefährliche Situation durch einen Fernschuss. Verls Mittelfeldspieler Philipp Sander zog aus 20 Metern ab, aber der flach geschossene Ball ging knapp am kurzen Pfosten vorbei (10.). Auch der Fernschuss von Teamkollege Zlatko Janjić zwei Minuten später fand nicht den Weg ins Tor, Meppens Schlussmann Erik Domaschke war rechtzeitig unten.

Meppens Kracher an die Latte

In dieser Phase hatte der SC Verl sogar Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Wie aus dem Nichts, sorgte Meppens Luka Tankulić für die größte Chance in der ersten Halbzeit. Sein Schuss aus 20 Metern krachte an die Latte des Verler Tors (13.). Danach kamen die Gäste immer besser ins Spiel.

Verl hatte zwar auch in der Folge weiter mehr vom Spiel und sorgte immer wieder mit Distanzschüsse für Torgefahr. Aber die guten Chancen spielten sich insbesondere die Gäste aus Meppen heraus. Christoph Hemlein stand zwei Mal frei von dem Verler Tor, traf aber erst das Außennetz (29.) und scheiterte dann an SC-Schlussmann Robin Brüske (41.).

Vier Tore nach der Pause

Nach einer torarmen ersten Hälfte, gab es nach der Pause in nur einer Viertelstunde gleich vier Treffer. Zunächst ging der SC Verl in Führung, Zlatko Janjić schob den Ball nach einer scharfen Hereingabe von Patrick Schikowski (48.) ein. Die Führung hielt allerdings nicht lang, schon im Gegenangriff erzielte Rene Guder den Ausgleich für Meppen (50.).

Der SC Verl ließ sich durch den schnellen Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen und ging erneut in Führung - wenn auch ein wenig glücklich. Patrick Schikowskis Schuss von der Strafraumkante lenkte der Meppener Lars Bünning ins eigene Tor ab (58.).

Wenig später war es erneut ein glänzend aufgelegter Schikowski der den nächsten Treffer einleitete. Seine Flanke verwertete Zlatko Janjić zur 3:1-Führung (61.). Für den Stürmer war es nicht nur der zweite Treffer im Spiel sondern auch der elfte Saisontreffer. Danach beruhigte sich das Spiel, es blieb bei der 3:1-Führung für Verl.

Nächster Gegner: Rostock

Der Gegner im nächsten Spiel ist Hansa Rostock (Freitag, 19:00 Uhr). Nicht mit dabei ist dann Linksaußen Aygün Yildrim, weil er wegen einer Schwalbe in der 21. Minute seine fünfte Gelbe Karte bekam.