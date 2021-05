MSV Duisburg gegen Bayern München II 2:2 (1:1)

Die sorgenvollen Zeiten des MSV in der dritten Liga dürften in dieser Saison nun endgültig vorbei sein. Gegen die Zweitvertretung des FC Bayern München gab es am Mittwochabend für die Duisburger zwar nur ein 2:2-Unentschieden, dennoch dürfte der Klassenerhalt so gut wie sicher sein. Drei Spieltage vor Schluss hat der MSV sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Armindo Sieb brachte die Bayern früh in Führung (13. Minute), doch nahezu im Gegenzug gleich Aziz Bouhaddouz (14.) die Partie wieder aus. Nach einer Stunde lag Duisburg durch ein Eigentor von Justin Che vorn, per Elfmeter erzielte Fiete Arp den 2:2-Endstand.