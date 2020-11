Die Verler brauchten ein wenig, um in die Partie zu kommen. Nach 20 Minuten hatten sich die Ostwestfalen besser auf den starken Druck der Gastgeber eingestellt und kamen durch Aygün Yildirim ebenfalls zu einer guten Gelegenheit, doch mit der Hacke verfehlte er das Ziel nur um Zentimeter (28.). In der Folge neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Es blieb spannend, aber nennenswerte Chancen erspielte sich keine Mannschaft mehr bis zur Pause.

Jokertor von van Ooijen bringt KFC in Front

Bitter für den KFC: Der agile Marcussen musste nach 41 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn kam Peter van Ooijen, und der war zwei Minuten nach Wiederanpfiff der umjubelte Mann bei den Seidenstädtern. Eine flache Hereingabe von Heinz Mörschel verwandelte van Ooijen per Direktschuss zur Führung des KFC. Und nur vier Minuten später fast das 2:0: Patrick Göbel spielte den am Elfmeterpunkt völlig freistehenden Kolja Pusch an, doch dessen Schuss landete über dem Tor.

Göbel-Fehler bringt SC zurück ins Spiel

Der KFC hatte die Partie jetzt im Griff. Doch Göbel, der eben noch mit der Vorlage geglänzt hatte, brachte den SCV zurück ins Spiel. Bedrängt vom gerade erst eingewechselten Berkan Taz fiel seine Rückgabe vom eigenen Sechzehner zu Torwart Hidde Jurjus zu kurz aus. Der Ball landete wieder bei Taz, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einnetzte (66.).

Taz tanzt die halbe Krefelder Abwehr aus

Uerdingen zeigte sich geschockt und musste nur zwölf Minuten später die nächste bittere Pille schlucken. Nach einer Ecke landete der Ball am Sechzehner bei Taz, der mit viel Energie und Willen die halbe KFC-Hintermannschaft ausspielte, dann auf den freistehende Zlatko Janjic weiterleitete, der aus kurzer Distanz kein Problem hatte, die Vorlage zur Gästeführung zu vollenden.

Die Krämer-Elf kämpfte und traf sogar ein weiteres Mal, doch Kiprit hatte im Abseits gestanden, so dass der Treffer vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zurecht nicht gegeben wurde. Krefelds letzte Chance dann in der Nachspielzeit: Assani Lukimya prüfte Gästekeeper Robin Brüseke mit einem Schuss aus 20 Metern, doch Brüseke parierte. Die Elf von Guerino Capretti lauerte auf Konter und kam ebenfalls zu Gelegenheiten, doch am Ende blieb es bei dem nicht unverdienten Sieg für die effektiven Gäste aus Ostwestfalen.

Viktoria Samstag in Halle, MSV Sonntag gegen Dresden

Viktoria Köln als dritter NRW-Klub der 3. Liga greift am Samstag ins Geschehen des 13. Spieltages ein. Anpfiff der Auswärtspartie beim Halleschen FC ist um 14 Uhr. Erst am Sonntag erwartet der vierte Klub des NRW-Quartetts, der MSV Duisburg, Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden zum Duell (13 Uhr).