Uerdingen geriet früh durch ein Freistoßtor von Marcos Alvarez in Rückstand (6.), spielte danach aber gut mit und war phasenweise die bessere Mannschaft. Doch Osnabrück schlug nach der Pause per Doppelschlag durch Anas Ouahim (55.) und David Blacha (59.) eiskalt zu. In der Schlussphase kam noch einmal Hektik auf. Zuerst verwandelte Maximilian Beister einen von Bashkim Ajdini an Stefan Aigner verursachen Foulelfmeter zum 1:3 (78.), dann sah Osnabrücks Konstantin Engel wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit die Rote Karte (80.). Trotz Überzahl kam Uerdingen aber zu keinem weiteren Treffer.