Auch in der Startelf gab es Veränderungen auf vier Positionen. Im Tor fehlte Lukas Königshofer mit einem Bluterguss, Rijad Kobiljar fiel mit einer Zerrung aus und Alex Bittroff war gelbgesperrt. Für sie kamen René Vollath, Dennis Daube und Jean-Manuel Mbom ins Team. Außerdem ersetzte Boubacar Barry im Mittelfeld Christian Kinsombi.

Starke Anfangsphase vom KFC

Der KFC Uerdingen kam deutlich besser ins Spiel und hatte gleich mehrere Chancen in Führung zu gehen. In der achten Minute spielte Christian Dorda Stürmer Osayamen Osawe am Elfmeterpunkt an, der drehte sich und setzte den Ball aus zehn Metern an die Latte. Es folgten weitere gute Chancen, aber ein Tor gelang den Gästen nicht.

Das bestrafte Mannheim in der 27. Minute fast. Nach einem Konter war Arianit Ferati frei vor dem Tor des KFC, umspielte Torhüter Vollath und schloss ab, aber Dorda rettete mit einer Grätsche auf der Linie.

In dieser Phase fand Waldhof immer besser ins Spiel, doch dann traf Osawe. Mit seiner fünfte großen Chance im Spiel brachte er den KFC in Führung (33.). Eine Hereingabe landete über Umwege beim Stürmer, der den Ball aus 15 Metern flach ins linke Eck schoss. Mit dem 1:0 ging es in die Kabinen.

Verhaltener Start in Halbzeit zwei

Der Start in die zweite Hälfte war auf beiden Seiten zunächst zurückhaltend, viele Chancen spielten sich beide Teams nicht heraus. Die erste große Chance führte in der 64. Minute schließlich zum 2:0. Die Mannheimer konnten eine Ecke nicht klären, der Ball landete bei Jan Kirchhoff, der aus fünf Metern sehenswert per Fallrückzieher traf.

Aber die Gastgeber kamen nochmal zurück. Fünf Minuten nach dem Gegentor steckte Mounir Bouziane den Ball auf Jean Koffi durch, der den Ball mit der Pieke zum 1:2-Anschlusstreffer ins lange Eck schoss. Beide Spieler waren erst kurz vorher eingewechselt worden. Ein weiteres Tor ließ der KFC nicht zu, es blieb beim 2:1.