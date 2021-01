KFC Uerdingen plant Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

"Nach langen und intensiven Überlegungen, wie wir die aktuellen Herausforderungen bestmöglich meistern können, halten wir diesen Schritt für die optimale Lösung, um die Zukunft des KFC Uerdingen zu sichern" , sagte der scheidende Präsident Michail Ponomarew. Der Spielbetrieb solle aber fortgesetzt werden.

Dem Amtsgericht liegt kein Antrag des KFC vor

Beantragt war das Insolvenzverfahren auf Eigenverwaltung beim Amtsgericht Krefeld bis Donnerstagnachmittag jedoch noch nicht, wie eine Sprecherin des Gerichts auf WDR -Anfrage versicherte. Der Verein selbst wollte sich nicht näher zu dem weiteren Vorgehen äußern.

Man könne zum aktuellen Zeitpunkt " keine Informationen geben, die über die von uns veröffentlichte Pressemitteilung hinausgehen ", teilte der Klub mit. Weder zum Zeitpunkt der Antragstellung, noch auf die Fragen, ob bereits ein Sanierungsberater beauftragt worden sei oder ein Sanierungsplan existiere, gab es Antworten.

DFB ist über geplanten Schritt informiert

Antworten finden sich indes beim DFB . Der Verband bestätigte auf Anfrage, dass er über den geplanten Schritt des Vereins informiert ist. Zudem hatte der Verband bereits im April 2020 auf drohende Insolvenzen während der Corona-Pandemie reagiert und die Strafen reduziert.

In dieser Saison werden deshalb nur drei Punkte abgezogen, wenn ein Verein einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellt, in den Spielzeiten vor Corona wären es neun gewesen. Drei Punkte Abzug würden den Verein derzeit nicht auf einen Abstiegsplatz, aber doch sehr nah an diese Region runterrutschen lassen.