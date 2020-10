Aus der ersten Halbzeit gibt es nichts Aufregendes zu berichten. Beide Teams standen defensiv stabil, die Offensivreihen schafften es nicht, gefährlich vor des Gegners Tor zu kommen.

Bayern-Führung hält nur fünf Minuten

Nach dem Wechsel entwickelten beide Mannschaften wesentlich mehr Druck. Davon profitierten zunächst die Gäste: Nach einer gut getimeten Flanke von Jamie Lawrence nickte Leon Dajaku per Kopf zur Gästeführung ein (53.). Doch die hatte nur fünf Minuten Bestand. Nach einer schönen Vorlage von Fridolin Wagner behielt Muhammed Kiprit im Eins zu Eins gegen Bayern-Keeper Ron-Thorben Hoffmann die Übersicht und schob zum 1:1 ein.

Nun war wesentlich mehr Pfeffer in der Partie, auch wenn sich beide Teams nicht viele Chancen erspielten. Die Uerdinger waren etwas dominanter, doch am Ende ging das Unentschieden gegen den Meister der vergangenen Saison in Ordnung.

Bitterer Platzverweis für Wagner

Bitte für KFC-Coach Krämer war dann die Rote Karte für Wagner (85.), der nach einem Tritt in die Hacken von Jamal Musiala von Schiedsrichter Lukas Benen des Feldes verwiesen wurde und seiner Elf nun mindestens im nächsten Punktspiel in Zwickau (17.10., 14 Uhr) fehlen wird.