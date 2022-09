Moritz Stoppelkamp hatte in der 5. Minute nach einem riskanten Querpass von Jesper Verlaat die große Chance zum Ausgleich, legte den Ball aber zu weit am Münchner Keeper Marco Hiller vorbei.

Überschaubare Duisburger Offensivbemühungen

Die Bayern agierten vor dem Tor effizienter - eben im Stile eines Tabellenführeres, der in der kommenden Saison eine Liga höher spielen will. Auch dem 2:0 durch Fynn-Luca Lakenmacher ging ein Duisburger Ballverlust im Mittelfeld voraus. Danach ging es erneut über außen, wobei die Flanke dieses Mal von Stefan Lex kam und Lakenmacher per Kopf verwandelte (12.).

Die Offensivbemühungen des MSV waren dagegen überschaubar - einmal musste Hiller bei einem Ajani-Schuss eingreifen. Die Hausherren legten dagegen mit einem Doppelpack nach: Erst traf Vrenezi aus rund 19 Metern ins rechte obere Eck (32.) und drei Minuten später landete ein langer Einwurf beim völlig freien Yannick Deichmann, der Raeder keine Chance ließ. Die Duisburger Abwehr sah da alles andere als gut aus.