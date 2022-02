So lief der Transfer-Winter bei den Drittligisten aus NRW

Bei Viktoria Köln war bis zur letzten Minute Bewegung im Kader. So ließen die Rheinländer kurz vor Transferschluss noch Keeper Sebastian Mielitz ziehen. Er wechselt in die zweite Liga Dänemarks. Für Ersatz war da allerdings bereits gesorgt: Mielitz' Platz zwischen den Pfosten nimmt Kevin Rauhut ein, der zuletzt in der Oberliga Baden-Württemberg spielte. Zudem wurde mit Jamil Siebert ein Verteidiger für ein halbes Jahr von Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Verl verstärkt Abwehr und Angriff

Viktorias Sportchef Marcus Steegmann (l.) mit Aaron Berzel

Neue Vereine gefunden haben die bereits Anfang Januar ausgemusterten Albert Bunjaku und Aaron Berzel. Wie die Viktoria am Dienstag mitteilte, schließt sich Bunjaku dem Bonner SC an. Innenverteidiger Berzel schnürt seine Schuhe künftig für den SC Verl - für den 29-Jährigen ist das bereits die siebte Drittliga-Station in seiner Karriere.

Für den Angriff hat sich der Sportclub unterdessen mit Serhat Koruk verstärkt. Beim SV Meppen kam der 25-jährige Stürmer in der Hinrunde 15 Mal zum Einsatz, war aber lediglich an zwei Toren beteiligt. Zumindest vorübergehend verlassen hat die Verler Maximilian Franke. Um Spielpraxis zu sammeln, verleiht der SC den 19-Jährigen bis zum Saisonende an Viertligist Sportfreunde Lotte.

BVB II: Einer kommt, fünf gehen

Einen Last-Minute-Abgang hatte die Reserve von Borussia Dortmund zu verzeichnen. Mit Albin Thaqi läuft ein Abwehr-Talent aus der eigenen Jugend ab sofort für Regionalligist Fortuna Köln auf. Ebenfalls den Klub verlassen haben Torwart Leon Klußmann, Florian Krebs und Cebrail Makreckis. Zudem wurde Maik Amedick bis zum Sommer 2023 an den Regionalligisten SC Wiedenbrück ausgeliehen.

Den fünf Abgängen steht bei der Dortmunder U23 lediglich ein Neuzugang gegenüber. Werder Bremens Stürmer Justin Njinmah schließt sich bis 2023 auf Leihbasis den Westfalen an. Der 21-Jährige kommt jedoch mit den Vorschusslorbeeren von 14 Toren aus 18 Spielen. Damit war Njinmah für die zweite Mannschaft der Bremer der Top-Torjäger der Regionalliga Nord.

Keine leichte Transferperiode für den MSV

Der MSV Duisburg hielt sich auf dem Wintertransfermarkt eher zurück - allerdings nicht ganz freiwillig. Einzig Marvin Knoll vom FC St. Pauli und John Yeboah (Willem II Tilburg) verstärken die Zebras zur Rückrunde. Zwar gab es angesichts der sportlich prekären Lage durchaus weitere Überlegungen, die in Frage kommenden Spieler hätten sich aber letztlich " für höherklassige Vereine entschieden ", erklärte MSV-Sportdirektor Ivica Grlic.

So gab es von Seiten der Duisburger nur noch zwei Abgänge zu vermelden: Der rumänische Nationalspieler Darius Ghindovean schloss sich dem SC Preußen Münster an und Innenverteidiger Dominik Schmidt wechselte zu Atlas Delmenhorst.

Ob die sportliche Qualität des MSV-Kaders reicht, um die Klasse zu halten werden erst die nächsten Wochen und Monate zeigen. Kurzfristig wollen die Duisburger aber erstmal ihr Wiederholungsspiel am Mittwochabend gegen den VfL Osnabrück gewinnen und damit einen weiteren Schritt aus dem Keller machen.