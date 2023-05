3. Liga: Rot-Weiss Essen verliert Kellerduell beim SV Meppen

In der 62. Minute entschied Golz das Duell mit Pourié allerdings für sich, als dieser nach einem erneuten Ballverlust der Essener wieder frei vor seinem Tor auftauchte. Trotz dieser Dämpfer blieb Essen am Drücker. So konnte Meppens Schlussmann Matthis Harsman einen Schuss von Isaiah Young in der 70. Minute gerade noch um den Pfosten lenken.

Nach der folgenden Ecke lag der Ball zwar im Meppener Tor, war aber vom Oberarm Felix Götzes dorthin abgeprallt, weshalb der Treffer nicht anerkannt wurde. In der Schlussphase zogen sich die Hausherren weiter zurück, lauerten auf Konter und brachten die Zwei-Tore-Führung ohne große Probleme über die Zeit.