"Spieler sind gewillt"

"Ich habe in den letzten vier Wochen noch nie so viel Feuer im Training gesehen", erklärte Sportfreunde-Trainer Ismail Atalan. Der 39-Jährige ist optimistisch, dass sein Team zumindest die eigenen Hausaufgaben erfolgreich erledigen wird: "Die Spieler sind gewillt, am Samstag einen Sieg einzufahren." Lotte ist allerdings seit vier Spielen ohne Sieg und ging zuletzt gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:1) und die SpVgg Unterhaching (0:3) als Verlierer vom Platz.

Mit Würzburg kommt der Tabellenfünfte nach Lotte, für den es sportlich zwar um nichts mehr geht, zuletzt aber formstark unterwegs war. Gegen Fortuna Köln (2:0), Carl Zeiss Jena (4:3) und den 1. FC Kaiserslautern (2:0) gelangen drei Siege in Folge.

Atalan setzt auf die Fans

Atalan setzt vor dem Duell mit den Kickers auch auf den Heimvorteil und einen treuen Anhang: "Ich hoffe, dass die Zuschauer, die Lotte wirklich im Herzen tragen, diesen Verein weiterhin unterstützen. Ich bin mir zu hundert Prozent sicher, dass wir wieder aufstehen werden, ob jetzt am Samstag oder in einem Jahr."

Video starten, abbrechen mit Escape Fortuna Köln steigt ab - das entscheidende Tor. Sport im Westen. . 00:48 Min. . WDR.

Stand: 17.05.2019, 17:05