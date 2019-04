Als Grund dafür nannte er fehlende Planung der Vereinsführung für die Zukunft der Mannschaft. Eine ruhige, strukturelle nach vorne gerichtete Arbeit sei bei den Sportfreunden nicht möglich, behauptete Drube. "Wir Trainer wissen nicht, wie wir daran sind, wie es weitergeht, die Spieler wissen es auch nicht. Das belastet und ist nicht gerade förderlich, Top-Leistungen zu bringen.“

Atalan soll Abstieg verhindern

Nach der massiven Kritik sah die Vereinsspitze nun offenbar keine gemeinsame Basis mehr für eine Zusammenarbeit und setzte Drube und Hozjak kurzerhand vor die Tür. Ex-Trainer und Rückkehrer Atalan, der zwei Jahre lang sehr erfolgreich in Lotte gearbeitet hatte, wird schon am kommenden Samstag (13.04.19) bei der wichtigen Auswärtspartie beim Tabellenletzten VfR Aalen an der Seitenlinie stehen.

Atalan hatte die Sportfreunde in der Saison 2016/2017 bis ins Viertelfinale des DFB -Pokals geführt, wo der Drittligist 0:3 gegen Borussia Dortmund verlor. Nach der Saison war er dann zum Zweitligisten VfL Bochum gewechselt, wo er aber bereits nach drei Monaten und nur zehn Partien entlassen wurde.

Nun soll er verhindern, dass die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West verschwinden. "Es ist Zeit, etwas zurückzugeben, wenn der Verein, der mir alles ermöglicht hat, in einer schwierigen Situation steckt. Aus alter Verbundenheit stehe ich den Sportfreunden gerne zur Verfügung" , kommentierte der 39 Jahre alte Trainer seine Rückkehr.

most/dpa | Stand: 09.04.2019, 11:31