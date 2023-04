Vor 1.500 Zuschauern entwickelte sich schnell ein umkämpftes und intensives Abstiegsduell. Zur ersten großen Chance kamen die Gastgeber aus Dortmund bereits nach vier Minuten: Justin Njinmah lief frei auf das Meppener Tor zu, setzte den Ball aus elf Metern aber knapp daneben.

Nach einer dominanten Anfangsphase der Schwarz-Gelben kamen auch die Gäste aus Meppen von Minute zu Minute besser ins Spiel und konnten sich über Marvin Pourié (15.) und Luca Prasse (30.) zwei gute Chancen herausspielen. Zweimal parierte Marcel Lotka.

Auch der BVB blieb weiter gefährlich: Kurz vor der Pause kam Eberwein im Meppener Strafraum aus zentraler Postion unbedrängt zum Abschluss. Doch Torwart Matthis Harsmann war zur Stelle.

Njinmah erzielt entscheidenden Dortmunder Treffer

In der zweiten Halbzeit gab es zunächst keine nennenswerten Torraumaktionen - doch dann ging der BVB II plötzlich doch durch Justin Njinmah in Führung: Der Dortmunder Youngster zog von der rechten Angriffsseite nach innen und traf dann mit einem Distanzschuss aus gut 20 Metern ins lange Eck (57. Minute).

Meppen wurde in der Folge nur selten gefährlich, lediglich Pourié kam in der 65. Minute einmal zum Abschluss. In der 87. Minute hatte Dortmunds Njinmah noch die Chance, mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung zu sorgen. Der 22-Jährige lief frei auf das Meppener Tor zu, sein Abschluss flog aber knapp am linken Pfosten vorbei.

Nach dem 1:0-Heimsieg belegt die Dortmunder U23 den 13. Tabellenplatz und hat vorerst sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Verl gewinnt in Aue

Unterdessen hat der SC Verl einen Auswärtssieg verbucht. Die Ostwestfalen gewann beim FC Erzgebirge Aue mit 3:2 (1:0) und holten damit ihren zweiten Sieg in Folge.

Die Verler waren im Erzgebirge von Beginn an die bessere Mannschaft. Der frühere Auer Nicolás Sessa erzielte in der 20. Minute den Führungstreffer für Verl: Nach Ballannahme im Strafraum legte sich Sessa die Abwehr zurecht und traf aus zehn Metern mit einem strammen Schuss in den Winkel.

Der SCV hatte noch Chancen für weitere Tore, doch diese blieben zunächst ungenutzt. Kurz nach der Pause, in der 46. Minute, erzielte Sessa dann seinen zweiten Treffer. Nach einem Fehler von Aue-Keeper Martin Männel kam der 27 Jahre alte Offensivspieler am linken Sechzehnereck an den Ball und schlenzte ihn ins Tor.

Aue verkürzte zwar umgehend durch einen Treffer von Anthony Barylla (50.), doch davon ließen sich die Verler nicht beirren: In einer unterhaltsamen Partie spielten sie weiter nach vorne: Joel Grodowski traf nur den Pfosten (57.), in der 71. Minute fiel dann aber doch das dritte Verler Tor des Tages: Nach einer Kombination durchs Mittelfeld spielten die Westfalen Eduard Probst im Strafraum frei, der überlegt abschloss und seine Chance nutzte.