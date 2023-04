Auch danach war Dresden die überlegene Mannschaft. Essen hatte mehrfach Glück - etwa in der 28. Minute: RWE -Torwart Jakob Golz wollte den Ball aus 15 Metern wegschlagen, prallte aber mit Dresden-Stürmer Stefan Kutschke zusammen - der Dresdener Borkowski schoss den Ball ins leere Tor. Mit Verzögerung pfiff Martin Speckner die Aktion dann zugunsten von Golz doch zurück.

Berlinski trifft für Essen

In der 40. Minute gelang RWE dann sogar der schmeichelhafte Ausgleich: Im Spielaufbau passte Dynamo-Torwart Stefan Drljača quer durch den Strafraum - der Ball landete aber bei Essens Stürmer Ron Berlinski, der keine Mühe hatte, aus rund zehn Metern zum 1:1 einzuschießen.

Früh in der zweiten Halbzeit hatte Thomas Eisfeld die Chance zur Essener Führung, scheiterte aber aus neun Metern Torentfernung an Drljača (53. Minute).

Doch danach erhöhte Dresden den Druck zunehmend, die Essener wurden immer weiter zurückgedrängt. In der 66. Minute erzielte Dennis Borkowski das 2:1 für die Hausherren - eine Flanke von Arslan nahm Linksaußen am Fünfmeterraum per Kopf und traf ins Netz.

Auch nach dem erneuten Führungstreffer drängte die Elf von Dynamo-Trainer Markus Anfang weiter nach vorne und war dem 3:1 näher als RWE dem Ausgleich. Torwart Jakob Golz hielt die Gäste im Spiel, parierte stark gegen Christian Conteh (73.) und Kutschke (75.).

Essen Rother sieht die Rote Karte

Essen musste die Partie zu zehnt beenden: Björn Rother sah für eine Tätlichkeit die Rote Karte, weil er den Dresdener Arslan geschubst hatte (83.). Allerdings hatte Arslan dem Essener zuvor auf den Fuß getreten, was ungeahndet blieb.

Die dezimierten Essener konnten die Gastgeber in der Schlussphase nicht mehr gefährden. RWE belegt nach der 1:2-Auswärtsniederlage den 13. Tabellenplatz und hat fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Essen nun gegen Mannheim

Das nächste Spiel der Essener findet am Sonntag, 16. April, statt. Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski trifft ab 14 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen auf Waldhof Mannheim.

Quelle: ph