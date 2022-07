Der SC Verl verlor beim 1. FC Saarbrücken mit 0:1 (0:0). Das entscheidende Tor für die Saarländer erzielte Adriano Grimaldi per Foulelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit. Verls Torwart Niclas Thiede hatte den Strafstoß durch ein Foul an Julian Günther-Schmidt verursacht. Am Ende jubelten die Gastgeber vor 9.127 Zuschauern, die Gäste-Elf von Trainer Michél Kniat stand mit leeren Händen da.

Amyn-Tor reicht Viktoria Köln nicht

Auch Viktoria Köln kassierte zum Auftakt eine Auswärtsniederlage. Die Viktoria verlor beim SV Waldhof Mannheim mit 1:3 (0:0). Baris Ekincier erzielte die Mannheimer Führung (64.), Youssef Amyn konnte für Köln zunächst ausgleichen (74.), doch die Mannheimer Gerrit Gohlke (86.) und Dominik Kother (90.+2) sorgten mit ihren Treffern noch für einen Heimsieg vor 7.868 Zuschauern.

Verl ist am 29. Juli bei RW Westönnen im Westfalenpokal gefordert, in der 3. Liga geht es für die Ostwestfalen am 7. August mit einem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim weiter. Viktoria Köln empfängt am 6. August den SV Wehen Wiesbaden.