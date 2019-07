Lukas Boeder (l.) vom MSV Duisburg und Dimitry Imbongo im Kopfballduell

Derweil ist Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg erfolgreich in die neue Saison der 3. Liga gestartet. Am Samstag feierte der MSV einen 4:1 (1:1)-Sieg gegen die SG Sonnenhof Großaspach.



Für das nach dem Abstieg neu zusammengestellt Team von Trainer Torsten Lieberknecht verwertete Neuzugang Vincent Vermeij einen Stoppelkamp-Querpass aus kurzer Distanz zum 1:0 (24.).



Nach dem Ausgleich durch Dimitry Imbongo Boele (42.) stellte Kapitän Moritz Stoppelkamp vor 12.831 Zuschauern mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg (54., 56.). Zunächst lupfte er in einer Drangphase der Gäste den Ball über Gäst-Torwart Maximilian Reule.

Keine 120 Sekunden später traf er nach einer Hereingabe mit einer wuchtigen Direktabnahme aus zehn Metern. Den Endstand stellte mit Connor Krempicki ein weiterer Zugang mit einem Solo zum 4:1 her (60.).

Video starten, abbrechen mit Escape 3. Liga - Duisburg startet traumhaft in die Saison. Sportschau. . 02:36 Min. . Das Erste.

