Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg: 2:1 (1:0)

Nach zuletzt zwei Siegen musste Duisburg bei Aufstiegskandidat Braunschweig eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Die Treffer für Braunschweig erzielten Jomaine Consbruch (12.) und Lion Lauberbach (64.). Kurz vor Schluss gelang Tobias Fleckstein noch ein Treffer für Duisburg (90.).

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber aus Braunschweig das aktivere und griffigere Team. Duisburg fehlt es in der Offensive an Ideen und der nötigen Durchschlagskraft. Und so geriet der MSV Duisburg bereits in der Anfangsphase in Rückstand.

Ein Einwurf der Braunschweiger kam hoch in den Duisburger Strafraum. Gleich zwei Mal schaffte es der MSV nicht, den Ball zu klären. Schließlich legte Bretschneider den Ball unfreiwillig per Kopf für Consbruch auf, der den Ball aus sechs Metern ins linke Toreck setzte (12.)

Bretschneider vom Platz getragen

Nur wenige Minuten später musste Niko Bretschneider mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Er war in der neunten Minute - also noch vor dem ersten Gegentreffer - mit Consbruch zusammengestoßen und hatte sich dabei offenbar am Kopf verletzt. Für ihn kam Leroy Kwadwo ins Spiel (22.).

In der zweiten Hälfte wurden die Duisburger zwar aktiver, zwingende Tormöglichkeiten spielte sich die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet aber nicht heraus. Und so ging die Eintracht aus Braunschweig schließlich mit 2:0 in Führung. Marx legte den Ball an Torhüter Weinkauf vorbei in die Mitte, dort schob Lauberbach ein (64.).

Kurz vor dem Ende gelang Tobias Fleckstein noch der 1:2-Anschlusstreffer. Allerdings kam dieser zu spät. Duisburg bleibt damit in Abstiegsgefahr, aktuell beträgt der Rückstand auf den 17. Platz vier Punkte. Der nächste Gegner für Duisburg ist am kommenden Samstag Viktoria Köln (14:00 Uhr).

1. FC Kaiserslautern - SC Verl: 2:1 (1:1)

Unter dem neuen Trainer Michél Kniat hat der SC Verl die Überraschung verpasst. Gegen den Tabellenzweiten Kaiserslautern gab es eine 1:2-Niederlage (1:1). Den Treffer für Verl erzielte Leandro Putaro (14.), für Kaiserslautern trafen Alexander Winkler (36.) und Marlon Ritter (77.).

Zunächst war Verl ein Traumstart gegen die favorisierten Gastgeber Kaiserslautern gelungen. Leandro Putaro setzte den Ball nach einem Zuspiel von Baack mit Wucht aus spitzem Winkel ins kurze Eck (14.). Wenig später hatte Rabihic die große Chance auf 2:0 zu erhöhen, sein Abschluss aus kurzer Distanz war aber nicht platziert genug (22.).

Nach einer engagierten Anfangsphase mussten die Verler schließlich den Ausgleich hinnehmen. Nach einer Ecke von Zuck stieg Winkler am höchsten und köpfte den Ball aus vier Metern ins Tor (36.).

Zweite Halbzeit: Lautern überlegen

In der zweiten Hälfte zeigte sich eine immer deutlichere Überlegenheit der Mannschaft aus Kaiserslautern. Erst kam Liprit zum vermeintlichen Treffer, der aber wegen einer Abseitsposition zurückgenommen wurde (74.). Nur wenige Minuten später traf Marlon Ritter nach einem Solo aus acht Metern zum 2:1 für Lautern (77.).

Nach drei Unentschieen in Folge kassierte Verl nun also eine Niederlage. Der abstiegsgefährdete SC steht damit weiterhin auf dem 17. Tabellenplatz. Für den SC Verl geht es bereits am kommenden Freitag weiter, dann müssen die Verler bei 1860 München ran (19:00 Uhr).