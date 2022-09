Viktoria lange zu passiv

Die Viktoria-Abwehr hatte auch Probleme mit Zwickaus Angreifer Dominic Baumann. Der war sehr aktiv und quirlig und hatte seine beste Szene in der 28. Minute, als er die Kugel von der Torauslinie zurücklegte und sein heranstürmender Kollege Robert Herrmann mit viel Schwung über den Viktoria-Kasten schoss. Torlos ging es in die Pause - ein schmeichelhaftes Resultat für die viel zu passiven Kölner.

Wie stark Viktorias Keeper Ben Voll ist, bekamen die Bayern unter der Woche zu spüren - und nun auch der FSV: In der 55. Minute parierte der Kölner Keeper glänzend gegen einen Kopfball von Baumann aus kürzester Distanz. Die Viktoria lockerte in der Folge ein wenig ihre Zurückhaltung und ging etwas mehr Risiko. Was auch mit Spielerwechseln zu tun hatte. Es kamen Marcel Risse und David Philipp - und mehr Schwung.

Mit Risse und Philipp kommt neuer Schwung

Mehrfach mussten die FSV-Abwehrspieler nun Schüsse der Gäste zulassen, hatten aber Glück - irgendwie war immer noch ein Bein dazwischen. Und die stärkste Viertelstunde der Kölner verging ohne Torerfolg. Einen späten Rückstand verhinderte in der 77. Minute erneut Voll, als er einen Abschluss aus kürzester Distanz von Ronny König aus dem rechten unteren Eck kratzte. Und so blieb die Partie torlos.

Für Viktoria geht's am kommenden Samstag (10.09.2022) mit einem Heimspiel gegen den Halleschen FC weiter (14 Uhr).