3. Liga: BVB II startet mit Auswärtssieg in Zwickau

Borussia Dortmund II ist am Samstag mit einem Auswärtssieg beim FSV Zwickau in die Saison gestartet. Die Westfalen gewannen in Sachsen nach Toren von Immanuël Pherai und Tobias Raschl mit 2:1 (1:1). Dabei spielten die Westfalen knapp 20 Minuten in Unterzahl.