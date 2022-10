In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatten die Duisburger die erste Chance. Aziz Bouhaddouz versuchte es aus kurzer Entfernung aus spitzem Winkel, Wiesbadens Torhüter Arthur Lyska konnte gerade noch reagieren. Der Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner war nicht anzumerken, dass sie die drei vergangenen Spiele allesamt verloren hatte. Der MSV war um ein Erfolgserlebnis bemüht, die Spieler zeigten von Beginn an viel Einsatz- und Laufwillen.

Mehr Akzente des MSV

Allerdings machten es die Wiesbadener den Duisburgern schwer. Die Hessen wirkten selbstbewusst, hatten die bessere Spielanlage und versuchten die Partie zu kontrollieren. Das Team von Trainer Markus Kauczinski übte aber kaum einmal Druck oder Gefahr auf das Duisburger Tor aus.

Der MSV hielt sich schadlos und setzte in der Offensive bereits in der ersten Hälfte deutlich mehr Akzente als der Gegner. Aber die Versuche von Bouhaddouz, der alleine auf Torhüter Lyska zulief und verzog sowie von Stoppelkamp, landeten noch nicht im gegnerischen Tor.

Doppelschlag der Duisburger

Die Bemühungen der Duisburger sollten sich in der zweiten Halbzeit auszahlen. Nach einer schönen Hereingabe von Stoppelkamp beförderte Wiesbadens Bjarke Jacobsen den Ball über die eigene Torlinie zur verdienten Führung des MSV. Und nur eine Minute später das 2:0 für die Meidericher. Der offensive Mittelfeldspieler Kolja Pusch schloss zentral zehn Meter vor dem Tor freistehend ab. Torhüter Lyska lenkte den Abschluss an die Latte, den Abpraller wuchtete Pusch reaktionsschnell in die Maschen.

Aber die Wiesbadener reagieren prompt. Johannes Wurtz erzielte nach 62 Minuten den 1:2-Anschlusstreffer. Den Schlusspunkt setzte Stoppelkamp, dessen verunglückte Flanke unhaltbar im Wiesbadener Tor zum 3:1 (89.) landete. In der Folge versuchten die Duisburger die Partie über die Zeit zu retten, was ihnen auch gelingen sollte.