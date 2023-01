Die Viktoria kam durch Jamil Siebert (14.) sowie Robin Meißner und Simon Handle (18. Minute) zu mehreren Chancen, blieb dabei aber glücklos.

Zweites Mannheim-Tor nach Kölner Fehlpass

Stattdessen trafen kurz darauf die Gäste zum zweiten Mal: Im Spielaufbau unterlief Kölns Verteidiger Siebert ein Fehlpass; Mannheims Adrien Lebeau fing den Ball ab und schlenzte ihn aus etwa 25 Metern Entfernung über Viktoria-Keeper Ben Voll hinweg ins Tor (23.).

Die Viktoria bemühte sich um Offensivaktionen, Mannheim hatte die Partie aber weitgehend im Griff: In der zweiten Halbzeit gelang dem SV Waldhof dann der dritte Treffer der Begegnung: Der starke Lebeau dribbelte sich über die linke Angriffsseite in den Kölner Strafraum vor und bediente Dominik Martinovic, der dann aus rund zehn Metern ins Netz traf (61.).

Viktoria-Ehrentreffer durch Stehle

Die Viktoria gab nicht auf, zeigte Moral: Erst scheiterte Luca Marseiler mit einem Kopfball an Waldhof-Verteidiger Rossipal, wenig später Florian Heister mit einer Direktabnahme aus neun Meter an Gäste-Torwart Jan-Christoph Bartel (72.). In der 80. Minute fiel dann aber doch der Kölner Ehrentreffer: Eine Ecke durch Marcel Risse von rechts verlängerte Seok-ju Hong Richtung zweiten Pfosten zu Simon Stehle, der aus etwa drei Metern zum 1:3 einköpfte.

Doch die Mannheimer gerieten nicht ins Wanken, erzielten sogar noch ihren vierten Treffer des Tages: Ein Schuss von Berkan Taz aus sechs Metern wurde noch auf der Linie des Kölner Tores geklärt (84.); doch kurz vor Schluss traf noch Waldhofs Adrian Malachowski mit seinem Schuss aus wenigen Metern ins Tor und stellte so den Endstand her (90.).

Nach der 1:4-Niederlage belegt Viktoria Köln weiter den zehnten Tabellenplatz, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt acht Punkte. Waldhof Mannheim ist nach dem dritten Sieg im Jahr 2023 Tabellenfünfter.

Als nächstes geht es nach Wiesbaden

Eine schwere Aufgabe steht für Viktoria Köln am kommenden Spieltag auf dem Programm: Am Samstag (04.02.2023) muss die Viktoria beim Topteam SV Wehen Wiesbaden ran (14 Uhr).