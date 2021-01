Viktoria Köln findet gegen Türkgücü München kein Durchkommen

Am 19. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat Viktoria Köln zu Hause gegen ein defensiv ausgerichtetes Türkgücü München kein Mittel gefunden - und ist mit einer Niederlage weiter in die Krise geschlittert. In den letzten neun Spielen konnte Köln nur einmal gewinnen.