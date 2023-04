Grodowski bringt Verl in Führung

Die Viktoria war das aktivere Team in der Anfangsphase und kam durch André Becker in der 8. Minute zu einer ersten guten Gelegenheit, als er eine Hereingabe von Simon Handle knapp am Tor vorbei beförderte. Aber auch Verl spielte gut mit und war vor allem bei Standards gefährlich, ohne den Kölner Keeper Benjamin Voll aber vor allzu schwere Aufgaben zu stellen.

Die Gastgeber mussten früh verletzungsbedingt wechseln: Für den angeschlagenen David Philipp kam Routinier Mike Wunderlich in die Partie (29.). Der hatte wenig später den Kölner Führungstreffer auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde von Nico Ochojski noch von der Torlinie gekratzt (33.). Stattdessen schlugen die Gäste eiskalt zu und gingen bei einem Konter in der 40. Minute durch Joel Grodowski überraschend in Führung. Verl blieb auch danach gefährlich. Jesse Tugbenyo knallte den Ball kurz vor der Pause an den Pfosten (45.).

Meißner und Marseiler drehen die Partie

Die Viktoria begann den zweiten Durchgang mit einem Schuss von Patrick Koronkiewicz ans Außennetz (49.). Nur eine Minute später war auf der anderen Seite erneut Grodowski zur Stelle, verpasste das 2:0 für Verl aber knapp (50.). Die Hausherren leisteten sich insgesamt zahlreiche Fehler, die Verl zu gefährlichen Kontern nutzte. Nicolas Sessa war in der 60. Minute der Nutznießer eines dieser Ballverluste, verpasste aber knapp.

In der 67. Minute kam die Viktoria dann etwas überraschend zum Ausgleichstreffer. Meißner traf per Direktabnahme und seinem neunten Saisontreffer zum 1:1. Fast hätte Meißner eine Minute später das Spiel im Alleingang gedreht, sein Kopfball war aber kein Problem für Tim Wiesner im Tor des HFC. Die Viktoria war nun spielbestimmend und drängte auf den Führungstreffer und belohnte sich dafür in der 85. Minute: Luca Marseiler traf mit einem Schlenzer zum Sieg für die Kölner.

Nullnummer in Dortmund

Borussia Dortmund hat im Kellerduell mit dem Halleschen FC einen wichtigen Punkt geholt. Die Partie im Stadion Rote Erde endete 0:0. Damit hat der BVB zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Der BVB begann gut und kam durch Ole Pohlmann (2.) und Justin Nijnmah (14.) zu ersten Torannäherungen. Erst in der Schlussphase wurde Halle gefährlicher und kam etwas kurios zu einem Lattentreffer. Ein Klärungsversuch von Tom Rothe prallte vom Rücken von Niklas Dams an die Querstange (41.). Kurz darauf konnte BVB-Keeper Marcel Lotka einen schönen Distanzschuss von Aaron Herzog gerade noch parieren (45.).

Nach den Seitenwechsel passierte zunächst wenig, bis Nijnmah mit einem strammen Schuss an Felix Gebhardt im HFC-Tor scheiterte (56.) und den Startschuss zu einer wesentlich offensiveren Phase beider Teams gab. Auf der Gegenseite rettete erneut das Aluminium für den BVB, als Nico Hug eine Direktabnahme aus 15 Metern an die Latte knallte (58.). Für den BVB versuchte es Can Özkan in der 63. Minute mit einem strammen Schuss, in den sich aber Jonas Nietfeld warf und blockte. Auf der anderen Seite hatte Nietfeld in der 80. Minute mit einem Kopfball eine gute Chance auf das 1:0.