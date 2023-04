Und es wurde noch besser für den MSV, denn die nächste Chance brachte gleich das 2:0. Benjamin Girth verlängerte eine Ecke auf den langen Pfosten, wo Knoll richtig stand und aus sieben Metern flach versenkte.

Viktoria gleicht innerhalb von drei Minuten aus

Viktoria tat sich lange schwer, gefährlich vor das Duisburger Tor zu kommen, brauchte dann aber nur 180 Sekunden, um wieder auf remis zu stellen. Und bei beiden Toren halfen die Duisburger mit. In der 30. Minute traf Meißner mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck, nachdem Duisburgs Marvin Ajani eine harmlose Flanke nur unzureichend klärte.

Drei Minuten später hieß der Pechvogel dann Sebastian Mai. Erst konnte MSV-Torhüter Vincent Müller einen Kopfball von Meißner noch parieren, der Abpraller prallte aber von Mais Füßen ins Tor (33.).

Siebert rettet gegen Mogultay

In der zweiten Halbzeit tat sich in den Strafräumen zunächst wenig. Beide Mannschaften waren vor allem auf eine sichere Defensive bedacht. In der 69. Minute hatte Mogultay die beste Chance zur Duisburger Führung. Jamil Siebert warf sich aber noch in den Schuss. Die beste Chance der Viktoria vergab Mike Wunderlich, der aus 18 Metern an Müller im MSV-Tor scheiterte (81.).

Sieben Minuten vor dem Ende war die Viktoria dann nur noch zu zehnt. Moritz Fritz sah nach einer Notbremse gegen Julian Hetter die Rote Karte von Bundesliga-Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck. Trotzdem hatte die Viktoria in der Nachspielzeit die Riesenchance zum Sieg. Nach einem Fehler von Mai lief der eingewechselte Marcel Risse frei auf Müller zu, schoss aber den Torhüter an.

Für die Viktoria geht es nun am kommenden Samstag (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt weiter. Der MSV Duisburg empfängt zur selben Zeit den SV Wehen Wiesbaden.

Quelle: lt