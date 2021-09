Viktoria Köln hat am Samstag 4:2 (2:0) gegen den MSV Duisburg gewonnen und im Tabellenkeller der 3. Liga einen ordentlichen Schritt vorwärts gemacht. Simon Handle (31.) und Moritz Fritz (44.) brachten die Viktoria in Front, der eingewechselte David Philipp (90./90.+4) schoss den Enstand heraus. Der MSV verkürzte zweimal durch ein Eigentor von Fritz (85.) und Orhan Ademi (90.+2)

Köln lange souverän

Viktoria begann ganz anders als bei der Niederlage gegen den TSV Havelse - selbstbewusst, defensiv stabil und mit hohem Pressing. Die Duisburger hielten jedoch gut dagegen. Stefan Velkov köpfte für die Gäste ans Außennetz (9.), Lenn Jastremski stand frei vor MSV-Keeper Leo Weinkauf, der den Schuss aus der Drehung parieren konnte (14.).

Die Partie bestand vor allem aus vielen Standardssituationen. Bezeichnend, dass eine solche zur Viktoria-Führung führte: Marcel Risse brachte einen Freistoß auf den zweiten Pfosten, wo Jastremski an den rechten Innenpfosten köpfte, Handle staubte ab. Köln blieb dran: Jastremski scheiterte erneut an Weinkauf (35.) - bis kurz vor der Pause die Gastgeber wieder nach einem Standard jubelten: Bei einer Ecke stand Innenverteidiger Moritz Fritz am zweiten Pfosten völlig frei und nickte ein.