Viktoria Köln verliert auch gegen Saarbrücken

Die Viktoria begann mit zwei Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum 1:3 beim VfL Osnabrück: André Becker und Michael Schultz spielten anstelle von Jamil Siebert und Hamza Saghiri.

Viktoria harmlos, Rizzuto trifft für Saarbrücken

Die erste Großchance der Partie verbuchte Saarbrückens Adriano Grimaldi, der in der 6. Minute bei einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war und das Tor nur knapp verfehlte. Ansonsten begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, kamen aus dem Spiel heraus zunächst aber nicht zu Abschlüssen. Folgerichtig verbuchten auch die Hausherren ihre erste Gelegenheit bei einer Ecke, als Simon Stehle mit einem Kopfball am stark reagierenden FCS-Keeper Daniel Batz scheiterte (21.). Fast im direkten Gegenzug ging Saarbrücken in Führung. Calogero Rizzuto wurden bei seinem ersten Abschluss aus kurzer Distanz noch geblockt, brachte den zweiten Versuch aber im Tor unter (22.).

Saabrücken wirkte auch danach etwas zielstrebiger als die Viktoria. Richard Neudecker prüfte in der 31. Minute Viktoria-Schlussmann Benjamin Voll mit einem Schuss aus der Distanz. Bis zur Pause blieb ein Aufbäumen der Kölner aus, sie fanden weiterhin keinen Weg durch die Defensive der Saarländer.