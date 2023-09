Am Sonntag (03.09.2023) hatte Viktoria Köln im heimischen Sportpark Höhenberg lange Zeit eine Hand am Sieg, doch am Ende stand ein 1:1 (0:0) auf der Anzeigetafel. Die Kölner dominierten das Spiel, Patrick Koronkiewicz besorgte mit einem Traumtor die verdiente Führung (58.). Doch Bielefeld-Joker Noah Sarenren Bazee, unter der Woche ausgeliehen vom Bundesligisten FC Augsburg, sicherte der Arminia noch einen Punkt (84.).