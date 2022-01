Für die Müncher war es aufgrund eines Corona-Ausbruchs das erste Spiel seit dem Pokal-Aus gegen den Karlsruher SC am 18. Januar. Viktoria bleibt damit bei 28 Punkten stehen. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt sechs Punkte. 1860 hat nun 35 Punkte auf dem Konto.

1860 mit dem besseren Start

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und übernahmen nach rund zehn Minuten die Spielkontrolle. Die erste gute Chance hatte Tim Linsbichler, der einen Distanzschuss aus rund 18 Metern nur knapp am rechten Pfosten vorbeischlenzte. Wiederum zehn Minuten später war es dann Bär, der wiederum aus der Distanz das Tor nur knapp verfehlte (20.).

Die Viktoria konnte sich daraufhin öfter befreieren, strahlte offensiv aber wenig Gefahr aus.

Das Spiel flachte nun immer mehr ab. Doch genau in dieser Phase ging 1860 in Führung. Nach einem zu kurz geratenen Befreiungsschlag von Viktoria-Torhüter Elias Bördner spielte Keanu Staude einen klugen Pass in den Strafraum auf Bär. Der Münchner schob den Ball überlegt an Bördner vorbei ins Tor (39.).

Hiller rettet für die Löwen

Viktoria hatte noch in der ersten Halbzeit Chancen auf den Ausgleich. Doch Münchens Torhüter Marco Hiller rettete erst gegen Seokju Hong (42.) und dann auch gegen Simon Handle (45.).

Die Kölner erhöhten zu Beginn der zweiten Halbzeit den Druck und kamen nach 51 Minuten durch den zur Pause eingewechselten David Philipp auch zur nächsten Chance. Sein Schuss aus zehn Metern rauschte aber knapp am Pfosten vorbei.

Im Anschluss hatten die Kölner mehrere Standardsituationen, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhten dann die Löwen wieder den Druck, aber hier entstand keine wirkliche Gefahr.

Bördner rettet gegen Linsbichler

In der 81. Minute wurde es brenzlig im Kölner Strafraum. Linsbichler entwischte seinem Gegenspieler Niklas May in einem Laufduell und rauschte im Strafraum mit Bördner zusammen, Schiedsrichter Lukas Benen entschied aber zu Recht nicht auf Strafstoß.

Auf der anderen Seite häuften sich weiter Standardsituationen. Aber weiter entwickelten die Kölner daraus kaum Gefahr. In der 85. Minute zirkelte Marcel Risse einen Freistoß aus aussichtsreicher Position über das Tor. In der 87. Minute erlitt die Viktoria dann den Genickstoß. May sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. So jubelten am Ende die Münchner über einen knappen Auswärtssieg.

Für die Viktoria geht es bereits am kommenden Freitag (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg II weiter. 1860 München empfängt am Sonntag (13 Uhr) Eintracht Braunschweig.

lt | Stand: 30.01.2022, 14:55