Viktoria Köln müht sich gegen TSV Havelse vergeblich ab

Am Freitagabend (25.02.2022) trennten sich Viktoria Köln und der TSV Havelse am 28. Spieltag der 3. Fußball-Liga mit 0:0. Das Unentschieden ändert wenig an der Situation der Kölner, die vorerst weiter auf Rang zwölf bleiben und nun 34 Punkte auf dem Konto haben. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge beträgt acht Zähler.