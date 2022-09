Viktoria-Coach Olaf Janßen begann nach dem 0:0 in Zwickau vom vergangenen Spieltag mit Abwehrmann Patrick Koronkiewicz und Stürmer David Philipp anstelle von Florian Heister und Kevin Lankford. HFC-Trainer André Meyer holte nach dem 5:1 in Verl die beiden Neuzugänge Aljaz Casar und Stürmer Dominik Steczyk in die Startelf.

Koronkiewicz bereitet die Führung vor

Für die Kölner begann die Partie nach Maß. Daran beteiligt war einer der Neuen: Nach einer kurzen Abtastphase konnte sich Koronkiewicz auf der rechten Seite durchsetzen. Seine maßgeschneiderte Flanke köpfte Simon Handle zur Führung ein (5.). Eine Minute später wäre ihm fast ein Doppelpack gelungen, doch er rutschte nur knapp an einer scharfen Hereingabe von links vorbei.

Köln überlegen, aber nur wenig klare Chancen

Fortan hatten die Hausherren die Partie im Griff. Eine knifflige Situation gab es nach 16 Minuten, als HFC-Stürmer Steczyk im Strafraum von Fritz bedrängt wurde und zu Fall kam. Doch Schiedsrichter Felix Bickel ließ weiterspielen.

Ansonsten brachten die Kölner mit ihrem schnellen Umschaltspiel die Gäste mehrfach in Bedrängnis. Klare Chancen sprangen dabei jedoch selten heraus. Auch nicht für den HFC, der gegen Ende der ersten Hälfte etwas mehr Druck nach vorne generierte. So ging es mit dem Kölner 1:0 in die Pause.

Steczyk und Handle scheitern, Koronkiewicz trifft vom Punkt

Mit Defensivmann Lars Dietz für Mittelfeldspieler David Philipp ging Viktoria in die zweite Hälfte. Die erste Chance hatten die Gäste: Steczyk versuchte sich aus zentraler Position an der Strafraumkante, setzte den Ball aber nur knapp am Tor vorbei (47.).

Doch ansonsten verteidigte Köln souverän seine Führung und hatte nach Konronkiewicz-Flanke von rechts durch Handle eine gute Chance, doch HFC-Keeper Gebhardt parierte glänzend (57.). Fünf Minuten später war es dann aber soweit: Nach einem Casar-Foul an Hamza Saghiri verwandelte Koronkiewicz den fälligen Elfmeter zum verdienten 2:0.

HFC kommt wieder ran

Die Viktoria hatte nun Chancen auf das dritte Tor, doch es waren die Gäste, die plötzlich wieder im Spiel waren. Der zur Pause eingewechselte Tunay Deniz traf aus wenigen Metern Tordistanz aus rechter Position ins lange Eck.

Nun witterte der HFC seine Chance. Mit Andor Bolyki kam ein weiterer Stürmer für die letzten 20 Minuten. Eben jener Bolyki legte den Ball kurz darauf auf Steczyk durch, die das kurze Eck anvisierte, doch Viktoria-Keeper Alexander Voll parierte klasse per Fußabwehr (78.) und bewahrte sein Team vor dem Ausgleich.

Nietfeld trifft kurz vor Schluss

Halle war nun am Drücker, Köln tat sich schwer, sich zu befreien. Und Halle belohnte sich. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit gelang Jonas Nietfeld das 2:2. Danach hatte es lange nicht ausgesehen - am Ende ein glücklicher Punktgewinn für den HFC.

Auswärtsspiel in Meppen

In der Liga reist die Viktoria am kommenden Spieltag ins Emsland zum SV Meppen. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr.