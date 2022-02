Trotz Überzahl und Strafstoß: Verl holt nur einen Punkt in Berlin

Der SC Verl hat am 26. Spieltag der 3. Liga bei Viktoria Berlin einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf verpasst. Trotz mehr als 20 Minuten in Überzahl und einem Elfmeter in der Nachspielzeit mussten sich die Verler am Ende mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Joel Grodowski traf zum Ausgleich für die Verler. Zuvor hatte Enes Küc die Berliner in der dritten Minute per Foulelfmeter in Fürhung gebracht. Berlins Martin Gambos sah in der 68. Minute die Gelb-Rote-Karte.