Die Gäste waren bis zur 45. Minute in erster Linie durch Fernschüsse gefährlich, ehe eine Ecke ihnen mit dem Pausenpfiff die Führung bescherte. Da kam Markus Ziereis am kurzen Pfosten völlig frei zum Kopfball und setzte den Ball an Viktoria-Keeper Ben Voll vorbei in die Maschen.

Köln schafft mit Doppelschlag die Wende

In der 47. Minute kam es zum für die Gäste letztlich verhängnisvollen Platzverweis. Anschließend drängten die Kölner auf den Ausgleich. In der 60. Minute hatte die Spielvereinigung noch Glück, als Robin Meißner für Köln nur den Pfosten traf.

Ein paar Minuten später erwischte es die Bayreuther allerdings knüppeldick. Erst traf Patrick Sontheimer von der Strafraumgrenze zum 1:1 (68. Minute), und 61 Sekunden später legte Simon Stehle den zweiten Treffer nach. Von Simon Handle bedient kam er am zweiten Pfosten völlig frei zum Kopfball und ließ dem Magdeburger Schlussmann Sebastian Kolbe keine Chance.