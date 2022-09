Seit mehr als einem Jahr hatte Rot-Weiss Essen nicht mehr an einem Freitagabend verloren. Diese Serie ist nun gerissen. Die Essener verloren am Freitag am 8. Spieltag in der 3. Liga beim VfL Osnabrück mit 0:1 (0:1). In einer temporeichen Partie zeigten die Essener zwar eine insgesamt gute Leistung, waren in der Offensive jedoch zu harmlos.