Essens Lucas Brumme am Ball

Vor rund 2.000 Zuschauern in Aspach, wo der VfB-Nachwuchs seine Heimspiele austrägt, starteten die Gastgeber am Samstag schwungvoll in die Begegnung. Bereits in der vierten Spielminute gingen die Schwaben in Führung: Bei einem Konter verlor Stuttgarts Justin Diehl zunächst die Ballkontrolle, tankte sich dann aber im zweiten Anlauf durch und traf aus etwa sechs Metern ins Essener Tor. Essens Lucas Brumme hatte in der Stuttgarter Hälfte den Ball an VfB-Spieler Laurin Ulrich verloren, der dann Diehl in Szene setzte. Der gebürtige Kölner Diehl ließ im Strafraum zwei Essener aussteigen, ehe er ins Netz traf. Es war bereits der 13. Treffer, den der VfB II in der laufenden Saison in der Anfangsviertelstunde erzielte.

Essener Müsel trifft zum Ausgleich

Rot-Weiss Essen ließ sich davon aber nicht schocken und fand allmählich besser in die Partie. In der 18. Minute kam RWE zum Ausgleich: Torben Müsel traf mit einer Direktabnahme aus rund zehn Metern Entfernung ins Stuttgarter Tor. Nach einem Eckstoß von Essens Kaito Mizuta war der anvisierte Jose-Enrique Ríos-Alonso nicht zum Abschluss gekommen, der Ball prallte aber zu seinem Teamkollegen Torben Müsel, der die Chance zum Ausgleich nutzte. Die Folge war großer Jubel bei den mehr als 1.000 angereisten Essen-Fans.

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem der VfB II die besseren Chancen hatten: Die Stuttgarter Diehl (23.), Nicolas Sessa per direktem Freistoß (31.) und Ulrich (42.) scheiterten aber mit ihrem Schüssen.

In der 59. Minute kam Essens Tom Moustier zu einer Chance - seinen Schuss aus 22 Metern konnte Stuttgarts Keeper Dennis Seimen aber parieren.

Stuttgarts Boakye trifft die Latte

Dann erhöhte allerdings die VfB-U21 wieder den Druck: Der eingewechselte Benjamin Boakye zirkelte den Ball Richtung Essener Tor, traf aber nur die Latte (67.). Etwa drei Minuten später wehrte der gut aufgelegte RWE-Keeper Felix Wienand einen harten Schuss von Leny Meyer ab.

In der Schlussphase gab es auf beiden Seiten kaum noch Torgefahr, es blieb schließlich beim 1:1. Nach dem Abpfiff bejubelten die Gastgeber den Klassenerhalt. Borussia Dortmund II, ärgster Konkurrent der Stuttgarter im Tabellenkeller, verlor seine Partie und steigt in die Regionalliga ab.

Essen ist Tabellenachter

Essen beendet die Drittliga-Spielzeit nach zwischenzeitlicher Abstiegsgefahr auf dem ansehnlichen achten Tabellenplatz. Für die Mannschaft von RWE-Trainer Uwe Koschinat ist die Saison aber noch längst nicht vorbei, am 24. Mai steht noch ein absolutes Highlight an: Im Niederrheinpokal-Finale trifft RWE auf den MSV Duisburg. Anstoß in der Duisburger Arena ist um 16.30 Uhr.