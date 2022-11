Zwei Elfmeter in acht Minuten

Der Start beim 125-jährigen Vereinsjubiläum des VfB Oldenburg verlief zunächst eher pro VfB. Die Oldenburger agierten druckvoller in den Anfangsminuten, erarbeitete sich ein paar potentiell gefährliche Situationen in Essener Strafraumnähe.

Bis Essen selbst strukturiert den Weg nach vorne fand, dauerte es. Der schnelle Lawrence Ennali kam über links, nicht wie erwartet über rechts. Und sorgte für Wirbel, besonders, als ihn Oldenburg-Torhüter Sebastian Mielitz im Sechzehner strafwürdig abräumte: Elfmeter. Diesen verwandelte Kapitän Bastians souverän.

Doch nicht zur Führung, sondern zum Ausgleich. Denn Oldenburg hatte acht Minuten zuvor ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen bekommen nach einem Tritt von Essens Rechtsverteidiger Andreas Wiegel, der in der Halbzeit angeschlagen in der Kabine blieb und von Maiko Sponsel ersetzt wurde, an den Knöchel von Kebba Badije. Wegner traf vom Punkt.

Bastians wieder beteiligt: Berlinski dreht Spiel für RWE

Das Essener Spiel wurde im weiteren Verlauf immer dominanter, Oldenburg zeigte sich viel zu passiv. RWE generierte einige hochkarätige Chancen, etwa scheiterte Berlinski am stark reagierenden Mielitz (36.). Auch über Linksverteidiger Bastians gelangen einige Vorstöße der Essener.