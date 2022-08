Am Samstag (27.08.2022) setzte sich der SC Verl gegen blasse Gäste aus Sachsen mit 3:0 (2:0) durch. Joel Grodowski brachte die Hausherren am 6. Spieltag in Front (13.), Cyrill Akono (27.) legte nach. Luca Stellwagen (90.+4) machte alles klar.