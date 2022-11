Die Geschehnisse der ersten Hälfte im Ausweichstadion zu Paderborn sind schnell erzählt. Beide Teams standen defensiv sehr gut und ließen wenig zu. Die Hausherren waren offensiv in der ersten halben Stunde das aktivere Team, gefährliche Torszenen generierten beide Mannschaften vor lediglich 679 Zuschauern jedoch kaum.

Unglücksrabe Thiede sorgt für Gästeführung

Wie aus dem Nichts fiel dann doch noch ein Tor vor der Pause. Verls Mael Corboz spielte in der eigenen Box unbedrängt einen Rückpass auf Keeper Niclas Thiede. Doch kurz vor dem Torwart sprang der leicht hoppelnde Ball hoch, so dass der unglückliche Thiede ein Luftloch schlug und der Ball zum 0:1 ins Netz kullerte. Mit der höchst glücklichen Führung für die Wiesbadener ging es in die Kabinen.

Fragwürdiger Elfmeter führt zum Ausgleich

Nach dem Wechsel hatten zunächst die Gäste die erste Gelegenheit. Ein Zuspiel von Brooklyn Ezeh an die Strafraumgrenze schlenzte Kianz Froese nur knapp am rechten Winkel vorbei (51.). Kurz darauf setzte Maximilian Wolfram auf der Gegenseite einen Kopfball aus elf Metern knapp am Tor vorbei. Auch wenn bei beiden Seiten noch vieles Stückwerk blieb, war nun etwas mehr Feuer in der Partie.

Doch die klaren Torchancen blieben weiter aus. Ein weiterer Wolfram-Kopfball nach Flanke des kurz zuvor eingewechselten Cyrill Akono von links landete über dem Tor (63.). Ein mehr als fragwürdiger Foulelfmeter verhalf den Ostwestfalen dann zum Ausgleich. Joel Grodowski fiel im Zweikampf mit Emanuel Taffertshofer, ohne dass dieser ihn großartig berührt hatte, doch Schiedsrichter Luca Jürgensen zeigte sofort auf den Punkt. Die Chance ließ sich Vinko Šapina nicht nehmen und verwandelte souverän (67.).

Wiesbaden drückt in der Schlussphase

In der Schlussviertelstunde begann die beste Phase der Gäste, die nun früher angriffen und die Hausherren früh unter Druck setzten. Zunächst verfehlte Ivan Prtajin das Tor nur knapp (79.), dann visierte Robin Heußer genau Torwart Thiede an, der keine Probleme mit dem Ball hatte (80.). Einen Prtajin-Kopfball aus kurzer Distanz parierte der Keeper ebenso (84.). Doch auch Akono hatte auf der Gegenseite noch eine gute Gelegenheit, aber auch sein Kopfball landete über dem Tor (87.). Dann war Schluss, es blieb am Ende beim unter dem Strich verdienten Unentschieden.

WM-Pause und dann ins Breisgau

Mit 22 Punkten stehen die Ostwestfalen im Mittelfeld der Drittliga-Tabelle. Nach der WM-Pause geht es für die Ostwestfalen am Samstag, 14. Januar, weiter. Um 14 Uhr ist Anpfiff der Partie bei der Zweitvertretung des SC Freiburg.