Petar Slišković traf nach einer Münchener Ecke per Kopf nur den Pfosten des Verler Gehäuses (32.). Kurz darauf versuchte sich SC -Stürmer Leandro Putaro aus 25 Metern mit einem Fernschuss aus halbrechter Position, doch sein Versuch landete am Querbalken des von René Vollath gehüteten Türkgücü-Tores.

Chancen auf beiden Seiten: Erst Corboz, dann Türpitz

Nach dem Wechsel kamen zunächst die Verler gefährlich vor das Gästetor. Doch nach einem schönen Doppelpass zwischen Mael Corboz und Luca Stellwagen fand Erstgenannter per Kopf seinen Meister in Torwart Vollath (48.). Sechs Minuten später dann eine dicke Chance für Türkgücü, doch nach Zuspiel von Sararer verfehlte Türpitz aus zehn Metern in halbrechter Position das Verler Tor nur äußerst knapp.

Die Münchener blieben nun am Drücker. Zunächst setzte Slišković den Ball per Kopf an die Verler Latte (62.), dann schoss Mërgim Mavraj nach einer Ecke per wuchtiger Direktabnahme nur knapp am Verler Tor vorbei (67.).

Rabihic an das Lattenkreuz - Schon der vierte Alu-Treffer

Und das Aluminiumfestival ging weiter. Aus 16 Metern zielte Kasim Rabihic zu genau und hämmerte den Ball an das rechte Lattenkreuz des Türkgücü-Tores. Wenngleich nach wie vor viele Abstimmungsprobleme auf beiden Seiten zu verzeichnen waren: Die Partie war nun wesentlich lebhafter als noch in Durchgang eins.

In der Schlussphase konnte hingegen keines der beiden Teams Gefahr vor dem gegnerischen Tor generieren. So blieb es beim verdienten 0:0, das auch 2:2 hätte ausgehen können. Doch da waren ja noch die Pfosten...

Verl als nächstes in Würzburg