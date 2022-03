Die Ostwestfalen standen vor der Partie unter Druck. Nach sieben Partien ohne dreifachen Punktgewinn und nur einem Erfolg in den vergangenen 16 Partien musste am Samstag gegen den Aufstiegskandidaten ein Sieg her, um nicht den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen zu verlieren.

Nach den ersten zehn Minuten übernahmen im Stadion am Lotter Kreuz aber zunächst die Gäste die Initiative. Nach einer scharfen Boyamba-Vorlage von der Grundlinie an den zweiten Pfosten köpfte Dominik Martinovic den Ball jedoch nur an die Latte (12.). Glück für den SC, der es nur drei Minuten später besser machte.

Petkov nutzt Mannheimer Defensivschwächen

Auf der rechten Seite luchste Lukas Petkov, der neu in die Verler Startelf gekommen war, in der Nähe des Gästestrafraums den in dieser Situation fahrig agierenden Anton Donkor den Ball ab. Ohne rechte Gegenwehr drang er in den Strafraum ein und verwandelte aus 13 Metern zum 1:0 ins kurze Eck.

Die Führung gab der Mannschaft von Trainer Mitch Kniat Selbstvertrauen. Nun hatten die Verler die Partie im Griff, zumal Mannheim mit Abstimmungsproblemen zu kämpfen hatte und nicht in den Tritt kam. Der SC blieb geduldig und hochkonzentriert, suchte seine Konterchancen, ohne sich jedoch weitere nennenswerte Möglichkeiten zu erspielen.

Gegen Ende der ersten Hälfte wurde Waldhof wieder etwas aktiver. Den Schuss aus spitzem Winkel über das Tor von Martinovic (45.+1) durften die Verler als Warnung mit in die Kabine nehmen, in der zweiten Hälfte nicht die Zügel schleifen zu lassen.

Akono verzieht aus 14 Metern, Sohm gleicht aus

Doch Verl startete gut. Nach einem langen Ball setzte sich Cyrill Akono gut durch, setzte den Schuss aus 14 Metern jedoch zwei Meter über das Tor (51.). Mannheim bemühte sich, den Druck zu erhöhen. Doch die Hausherren kämpften um jeden Meter und ließen Waldhof nicht zur Entfaltung kommen.

Bis zur 62. Minute: Boyamba setzte sich auf links durch und passte in die Mitte. Der eingewechselte und sträflich freistehende Pascal Sohm hatte keine Mühe, aus sechs Metern zum Ausgleich einzunetzen. Im direkten Gegenzug fast die erneute Führung für die Ostwestfalen, doch Cottrell Ezekwem visierte nach einer Ochojski-Flanke nur die Latte an.

Die Verler bemühten sich nun, das Offensivspiel wieder anzukurbeln. Die Partie entwickelte sich zu einem spannenden Fight auf Augenhöhe, bei dem sich aber keine der beiden Mannschaften zwingende Chancen erspielten.

Sohm und Ekincier besiegeln Niederlage

Doch kurz vor dem Ende brachten sich die Verler um den Lohn des zuvor guten Spiels. Per Kopf legte Kother einen hohen Ball in den Lauf von Sohm ab, der aus 14 Metern per Flachschuss zu,m 1:2 vollendete (88.). In der Nachspielzeit vollendete Baris Ekincier einen Konter zum glücklichen 1:3.

SCV als nächstes bei Kellerkind Havelse

Durch die Niederlage haben die Verler den Sprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz verpasst. Den belegt Viktoria Berlin mit drei Zählern Vorsprung. Als nächstes steht das wichtige Auswärtsspiel beim Vorletzten TSV Havelse an (Samstag, 14 Uhr).