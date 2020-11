Janjic trifft in zäher Anfangsphase die Latte

Verls Trainer Guerino Capretti änderte seine Startelf nach dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken nur auf einer Position: Rechtsaußen Kasim Rabihic rückte für Aygün Yildirim in die erste Elf.

Nach einer Anfangsphase ohne nennenswerte Szenen hatte Verl die erste Chance durch Zlatko Janjic (12.), der einen Freistoß aus 20 Metern an die Latte setzte. In den ersten 20 Minuten lief in der Offensive aus dem Spiel heraus bei beiden Mannschaften nicht viel zusammen. Vor allem Lübeck zeigte immer wieder Ungenauigkeiten im Spielaufbau.

Verl kämpft sich ins Spiel - Riesenchance für Lübecks Thiel

Doch Verl arbeitete sich in die Partie und und hatte mehr vom Spiel - auch wenn die ganz klaren Torchancen zunächst ausblieben. Einen Schuss von Janjic (24.) aus spitzem Winkel parierte VfB-Keeper Lukas Raeder ohne Mühe, ein weiterer Versuch von Julian Schwermann (27.) aus 14 Metern verfehlte das Lübecker Tor deutlich. Auch eine Direktabnahme von Schwermann (29.) vom Elfmeterpunkt blieb erfolglos. Nach einer Verler Ecke köpfte Janjic (35.) den Ball über das Tor.

Lübeck hatte kurz vor der Halbzeitpause seine ersten beiden Möglichkeiten. Nach einer VfB-Ecke wurden gleich mehrere Schüsse aus kurzer Distanz abgeblockt (41.). Anschließend vergab Marvin Thiel (42.) die bis dahin beste Chance des Spiels, als er aus halblinker Position aus 14 Metern völlig freistehend knapp über das Verler Gehäuse schoss.

Steinwender bringt VfB in Führung - Joker Yildirim gleicht aus

In der zweiten Hälfte kam Lübeck besser ins Spiel und ging in der 59. Minute in Führung: Deichmann schlug von der rechten Seite eine präzise Flanke auf Pascal Steinwender, der den Ball aus zentraler Position ins linke Eck köpfte. Verl ließ sich nicht beeindrucken und glich durch Yildirim (66.) aus: Nach einem feinen Steilpass von Janjic umkurvte der vier Minuten zuvor eingewechselte Yildirim VfB-Keeper Raeder und schob ins leere Tor ein.

In den letzten 20 Minuten des Spiels gab es auf beiden Seiten Chancen auf den Siegtreffer, der Lübeck in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang: Der ungedeckte Deichmann erzielte aus halbrechter Position mit einem Flachschuss ins linke Eck das 2:1.