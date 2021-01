Auch Kolja Pusch konnte nach einer schönen Kombination Torwart Königsmann aus 17 Metern nicht überwinden (37.), ebenso wie Mörschel zwei Minuten später, dessen Schuss aus 13 Metern nur knapp neben dem Mannheimer Tor landete.

Mannheim nutzt Halbchance

Effektiver waren die Mannheimer, die eine Halbchance nutzten: Eine Hereingabe von Mohamed Gouaida von rechts konnte KFC-Keeper Hidde Jurjus - von einem Kopfballversuch von Dominik Matinovic noch irritiert - nur noch an den linken Innenpfosten lenken, von wo der Ball im Tor landete (40.). So gingen die Gäste mit der etwas glücklichen Führung in die Pause.

Mörschel nutzt Abpraller zum Ausgleich

Die Uerdinger machten zunächst dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Kolja Pusch ergab sich die nächste Chance, doch seinen guten Schussversuch aus 21 Metern wehrte Königsmann sehenswert ab (55.). Doch sieben Minuten später belohnte sich der KFC für seine Offensivbemühungen. Königsmann parierte zwar zunächst einen Schuss aus elf Metern des eingewechselten Gustav Marcussen. Der Abpraller landete bei Mörschel, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, zum Ausgleich einzunetzen.

Hofrath scheitert aus fünf Metern

In der Folge drückte der KFC weiter, doch Chancen ergaben sich dadurch nicht. Die Partie wurde nun häufig wegen vieler kleinerer Fouls unterbrochen, was dem Spielfluss nicht zuträglich war. Glück hatte der KFC in der 81. Minute bei einer der wenigen Mannheimer Angriffsbemühungen: Nach einem Freistoß von rechts klärte Dave Gnaase den Ball nur unzureichend per Kopf, so dass die Kugel bei Marcel Hofrath landete, der freistehend aus fünf Metern jedoch nur in die Arme von Jurjus schoss. Es war die letzte Chance des Spiels.

Für Uerdingen steht am kommenden Sonntag als nächste Aufgabe die Partie gegen den FC Ingolstadt an (15 Uhr).